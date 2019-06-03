В Кремле заявили, что не знают о риске отстранения России от Олимпиады-2020

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать сообщения британской Sunday Times о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в связи с расследованием по подозрению в нарушении антидопинговых правил в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко.

"Нам об этом ничего не известно, но в любом случае, не газета Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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