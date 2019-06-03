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Хачанов впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Хачанов впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема
Карен Хачанов в матче четвертого круга "Ролан Гаррос"
Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку в 1/4 финала турнира Большого шлема "Ролан Гаррос".

В четвертьфинале соревнования он нанес поражение представителю Аргентины Хуан-Мартину дель Потро – 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут.

В настоящее время Хачанов занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это – наивысшая позиция среди россиян. Дель Потро является девятой ракеткой мира.

Выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" – наивысшее достижение Хачанова на турнирах Большого шлема в настоящий момент. Ранее для него потолком был четвертый круг.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с четвертой ракеткой мира, австрийцем Домиником Тимом. Раньше они встречались один раз, победу одержал Хачанов.

К настоящему моменту Хачанов остался единственным представителем России в мужском и женском одиночном разрядах "Ролан Гаррос".

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.

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