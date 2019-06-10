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Умер один из самых титулованных хоккеистов "Спартака" Борисов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сообщил о кончине бывшего нападающего хоккейного клуба Юрия Борисова, которому было 80 лет.

"Сегодня на 81-ом году жизни ушел из жизни один из лучших нападающих в истории "Спартака", двукратный чемпион СССР (1967, 1969), трехкратный серебряный призер (1965, 1966, 1968), двукратный бронзовый призер (1963, 1964) в составе "красно-белых" Юрий Борисов", - говорится в сообщении пресс-службы "красно-белых".

После окончания профессиональной карьеры Борисов долгие годы работал тренером в спартаковской школе, подготовив за это время многих известных хоккеистов - Александра Селиванова, Илью Ковальчука, Игоря Князева, Михаила Иванова, Дмитрия Сёмина и многих других.

хоккей ХК Спартак Юрий Борисов

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