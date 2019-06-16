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Аргентина проиграла Колумбии на Кубке Америки по футболу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу потерпела поражение от национальной команды Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

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Результат встречи, прошедшей в бразильском Салвадоре в ночь на воскресенье по московскому времени, - 2:0 в пользу колумбийцев. В их составе голы провели Рохер Мартинес (71 минута) и Дуван Сапата (86).

Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем принимают участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.

Среди участников – две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ – сборные Японии и Катара.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.

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