Бразилия разгромила Боливию в стартовом матче Кубка Америки по футболу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу добилась крупной победы над национальной командой Боливии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

Результат встречи, прошедшей в ночь на субботу по московскому времени в Сан-Паулу, - 3:0.

На 50-й минуте Фелипе Коутиньо, реализовав пенальти, открыл счет. Через три минуты он же вновь поразил ворота соперника, но уже с игры. На 85-й минуте Эвертон довел счет до разгромного.

Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 год проходит в Бразилии. В нем принимают участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.

Среди участников – две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ – сборные Японии и Катара.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.