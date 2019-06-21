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Хачанов проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Германии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел неудачу в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в немецком Галле против итальянца Маттео Берреттини.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу представителя Италии, продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

Спортсмены ранее встречались дважды, оба раза победил Берреттини. Он занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Хачанов – девятое.

Призовой фонд турнира составляет 2 млн 219,150 тыс. евро.

теннис Карен Хачанов

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