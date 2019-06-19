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Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Германии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в немецком Галле.

Во втором раунде соревнования он нанес поражение представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу – 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.

Ранее спортсмены друг с другом в официальных матчах не встречались.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Маттео Берреттини – Андреас Сеппи (оба – Италия).

Призовой фонд турнира в Галле составляет 2 млн 81,830 тыс. евро.

теннис Карен Хачанов

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