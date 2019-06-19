Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Германии
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в немецком Галле.
Во втором раунде соревнования он нанес поражение представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу – 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.
Ранее спортсмены друг с другом в официальных матчах не встречались.
В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Маттео Берреттини – Андреас Сеппи (оба – Италия).
Призовой фонд турнира в Галле составляет 2 млн 81,830 тыс. евро.