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Шарапова во втором круге турнира в Мальорке проиграла Кербер

Выступлением в Испании россиянка прервала 4,5-месячную паузу, связанную с травмой плеча

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова во втором круге теннисного турнира в Мальорке уступила немке Анжелике Кербер.

Поединок, состоявшийся в четверг, завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу спортсменки из Германии.

В стартовом раунде соревнования Шарапова победила представительницу Словакии Викторию Кужмову - 7:6 (10:8), 6:0.

В настоящее время Шарапова занимает 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Выступлением в Испании Мария Шарапова прервала 4,5-месячную паузу. В последний раз она участвовала в официальной игре на турнире в Санкт-Петербурге в конце января. Там она вышла во второй круг, но снялась с соревнования из-за травмы плеча. По аналогичной причине она вынуждена была отказаться от участия в ряде других турниров.

Бывшая первая ракетка мира Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Мария Шарапова

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