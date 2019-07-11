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Главного тренера тульского "Арсенала" обокрали во время встречи с болельщиками

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные обворовали главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал" Игоря Черевченко в тот момент, пока он присутствовал на встрече команды с болельщиками на стадионе ФК в Туле.

Как заявили в пресс-службе УМВД региона "Интерфаксу" в четверг, накануне вечером в дежурную часть отдела полиции "Центральный" с заявлением обратился житель областного центра. "Мужчина пояснил, что около 19 часов в принадлежащей ему машине "Toyota Land Cruiser", припаркованной по улице Агеева, разбили стекло задней двери. Из салона похитили сумку с документами и деньгами", - сказал собеседник агентства.

Известно, что автомобиль принадлежит Черевченко.

Встреча руководства "Арсенала", тренерского штаба и игроков с болельщиками была приурочена предстоящему старту чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20. Матчем открытия турнира станет как раз встреча "Арсенала" в Туле против московского "Динамо" 12 июля.

Экс-футболист московского "Локомотива" Черевченко возглавил "Арсенал" по ходу предыдущего сезона, при нем команда достигла небывалых ранее для себя высот: заняла шестое место в чемпионате и завоевала путевку в Лигу Европы.

футбол ФК Арсенал Тула

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