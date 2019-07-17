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"Яндекс" назвал самый популярный футбольный клуб России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" является самым популярным футбольным клубом России по версии компании "Яндекс".

На страницах "Яндекса" в соцсетях выложена карта России, где "каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков - то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд".

"В большинстве регионов победил "Спартак", он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте - чемпион РПЛ "Зенит". ЦСКА - третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе - Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома", - говорится в сообщении.

"Спартак" чаще всех выигрывал чемпионат России – 10 раз. Шесть раз чемпионом становился ЦСКА, пять – "Зенит", три – "Локомотив", два – "Рубин", один – "Алания".

Однако ЦСКА и "Зенит" по разу смогли выиграть Кубок УЕФА. Кроме того, "Зениту" один раз удалось стать обладателем Суперкубка УЕФА.

футбол Яндекс

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