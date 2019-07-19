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Павлюченко рассказал о срыве перехода в ЦСКА

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко заявил, что в 2003 году должен был переходить из "Ротора" не в "Спартак", а в ЦСКА.

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"Мы с защитником Ромой Романовым даже приезжали в Москву к Гинеру (президенту ЦСКА – ИФ)", - приводит слова Павлюченко "Чемпионат".

"Пообщались, договорились и вернулись в Волгоград. И тут Горюнов (президент "Ротора" – ИФ) вызывает нас: "Вы что, обалдели? Что это вы, согласились? Как так?" Потом опять полетели в Москву вместе с помощником Горюнова Шохом, извинялись перед ЦСКА. Правда, Гинера тогда уже не было на этой встрече. Объясняли, что мы отказываемся переходить, хоть сначала и договорились. Но мы же ничего не подписывали", - рассказал футболист.

"А вскоре после этого я перешел в "Спартак", - отметил Павлюченко.

Павлюченко - воспитанник ставропольского футбола, выступал за местную команду "Динамо". В 2000 году перешел в волгоградский "Ротор", а оттуда через три года - в московский "Спартак", где выиграл Кубок России и стал трехкратным серебряным призером чемпионата страны. Завоевав в составе сборной России бронзу Евро-2008, перешел в лондонский "Тоттенхем", а в 2012 году вернулся в Россию, став игроком "Локомотива". Далее в его карьере были краснодарская "Кубань", екатеринбургский "Урал" и московский "Арарат".

футбол Роман Павлюченко

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