Павлюченко вновь сыграет в московском "Арарате"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в 2019 году будет выступать за столичный клуб "Арарат".

37-летний футболист включен в состав команды, который опубликован на официальной странице болельщиков московского клуба в социальной сети Вконтакте.

Как заявил президент "Арарата" Валерий Оганесян в интервью "Спорт-Экспрессу", футболист будет играть за его клуб, "пока будет позволять здоровье".

"Арарат" в феврале выступит в Кубке президента московской федерации футбола.

Павлюченко - воспитанник ставропольского футбола, выступал за местную команду "Динамо". В 2000 году перешел в волгоградский "Ротор", а оттуда через три года - в московский "Спартак", где выиграл Кубок России и стал трехкратным серебряным призером чемпионата страны. Завоевав в составе сборной России "бронзу" Евро-2008, перешел в лондонский "Тоттенхем", а в 2012 году вернулся в Россию, став игроком "Локомотива". Далее в его карьере были краснодарская "Кубань", екатеринбургский "Урал" и, наконец, московский "Арарат".

О клубе "Арарат"

Клуб "Арарат" (Москва) был создан весной 2017 года. Перед стартом сезона-2017/18 команду пополнили именитые российские футболисты - Роман Павлюченко, Евгений Алдонин, Марат Измайлов, Алексей Ребко, Игорь Лебеденко.

5 сентября главный тренер команды Александр Григорян заявил о скором ее роспуске, однако вскоре руководство клуба сообщило, что клуб существование не прекратит. Зато сам Григорян вскоре все же покинул клуб.

Павлюченко и конфликт с "Араратом"

Как сообщалось, на игрока наложены санкции в связи с тем, что в социальных сетях появились свидетельства его отдыха в ОАЭ, в то время как он должен был готовиться к очередному матчу. "Арарат" посетовал на то, что Павлюченко проигнорировал просьбу клуба сыграть в матче, перед которым в распоряжении главного тренера команды осталось всего 12 игроков.

"Однако Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен еще 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года, и тем самым проявил полное неуважение к партнерам по команде и клубу в целом", - говорилось в сообщении. Павлюченко, в свою очередь, сослался на недопонимание

В составе "Арарата" Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по значимости дивизион российского футбола). в которых девять раз поразил ворота соперников. В августе и сентябре футболист признавался лучшим игроком зоны "Центр".

17 ноября 2017 года Павлюченко покинул "Арарат".