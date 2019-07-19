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Сборная России выиграла ЧМ по футболу среди лиц с ЦП

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сборная России завоевала золото чемпионата мира по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом.

В финале турнира, прошедшего в Севилье (Испания), россияне со счетом 3:1 обыграли соперников из сборной Украины.

Бронзовым призером стала Бразилия, в матче за третье место обыгравшая Англию (4:1).

На основной стадии ЧМ сборная России заняла первое место в своей группе. Она выиграла все три матча – с Таиландом (6:0), Канадой (4:0) и Голландией (6:0). В четвертьфинале Россия победила Аргентину (5:0), в полуфинале – Англию (3:0).

Российская команда играла под руководством Автандила Барамидзе.

футбол ЦП

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