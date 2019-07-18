Определился соперник тульского "Арсенала" в Лиге Европы УЕФА

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Во втором матче первого раунда квалификации Лиги Европы по футболу азербайджанский "Нефтчи" вновь крупно обыграл молдавский клуб "Сперанца".

Игра состоялась в четверг в Баку и завершилась со счетом 6:0 в пользу "Нефтчи".

В первой игре азербайджанский клуб победил на поле соперника 3:0.

По итогам двух матчей "Нефтчи" сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы с тульским ФК "Арсенал". Первая игра состоится в Туле 25 июля, вторая - 1 августа в Баку. "Арсенал" впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

С третьего квалификационного раунда стартует московский "Спартак", с группового этапа - московский ЦСКА.