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Скончался российский боксер Дадашев, получивший травму на ринге

Скончался российский боксер Дадашев, получивший травму на ринге
Российский боксер Максим Дадашев (в центре) в MGM Grand Arena в Лас-Вегасе
Фото: Zuma\TASS

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский боксёр Максим Дадашев скончался в американской больнице на 29-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Федерации бокса России.

Генсекретарь ФБР Умар Кремлёв подчеркнул, что федерация возьмет на себя все расходы по доставке тела спортсмена на родину.

Россиянин проводил в США отборочный бой по версии IBF в первом полусреднем весе с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в США. Поединок был остановлен после 11-го раунда по просьбе тренера Дадашева.

По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, спортсмена экстренно увезли в больницу с отеком мозга. Ему сделали трепанацию черепа, врачи затруднялись сделать долгосрочный прогноз.

Дадашев - призер чемпионатов России, участвовал в Европейских играх 2015 года, мастер спорта России международного класса. После Европейских игр он принял решение перейти в профессиональный бокс.

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