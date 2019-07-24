Поиск

В Токио презентованы медали Олимпиады-2020, сделанные из переработанных гаджетов

В Токио презентованы медали Олимпиады-2020, сделанные из переработанных гаджетов
Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио презентовал дизайн наград, которые получат призеры соревнований.

Как говорится в заявлении оргкомитета, золотые, серебряные и бронзовые медали изготовлены из переработанных мобильных телефонов и других электронных устройств.

"В общей сложности около 5000 медалей сделаны благодаря переработке небольших электронных устройств, которые были предоставлены жителями Японии. Мы надеемся, что наш проект по переработке мелкой бытовой электроники и наши усилия по содействию созданию экологически чистого и устойчивого общества станут наследием Игр-2020 в Токио, - говорится в сообщении.

Олимпиада-2020 стартует ровно через год, 24 июля, и финиширует 9 августа.

Олимпиада-2020

Новости по теме

Новости

Скончался российский боксер Дадашев, получивший травму на ринге

Скончался российский боксер Дадашев, получивший травму на ринге

Ефимова завоевала серебро ЧМ в заплыве на 100 м брассом

"Челси" победил "Барселону" в Японии

"Челси" победил "Барселону" в Японии

Тимофей Мозгов пропустит ЧМ по баскетболу

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Роналду не будут предъявлять обвинения по делу об изнасиловании

Роналду не будут предъявлять обвинения по делу об изнасиловании

Определился соперник "Спартака" в Лиге Европы

Определился соперник "Спартака" в Лиге Европы

"Краснодар" сыграет с "Порту" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

"Краснодар" сыграет с "Порту" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

Теннисист Медведев впервые стал девятой ракеткой мира

Теннисист Медведев впервые стал девятой ракеткой мира

"Зенит" выиграл у "Сочи" в матче РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');