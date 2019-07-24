В Токио презентованы медали Олимпиады-2020, сделанные из переработанных гаджетов

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио презентовал дизайн наград, которые получат призеры соревнований.

Как говорится в заявлении оргкомитета, золотые, серебряные и бронзовые медали изготовлены из переработанных мобильных телефонов и других электронных устройств.

"В общей сложности около 5000 медалей сделаны благодаря переработке небольших электронных устройств, которые были предоставлены жителями Японии. Мы надеемся, что наш проект по переработке мелкой бытовой электроники и наши усилия по содействию созданию экологически чистого и устойчивого общества станут наследием Игр-2020 в Токио, - говорится в сообщении.

Олимпиада-2020 стартует ровно через год, 24 июля, и финиширует 9 августа.