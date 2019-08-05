Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули из-за шторма в Севастополе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Две спортсменки, занимавшиеся кикбоксингом, погибли в Севастополе при купании в шторм, сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый.

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал Беспалый на совещании городского правительства в понедельник.

По его словам, несчастный случай произошел 4 августа на территории яхт-клуба. Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий, при которых катера не могут выйти в море.

"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море - в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", - уточнил Беспалый.

Врио губернатора Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба. Замначальника управления пояснил, что для купания это место не предназначено, спасателей у клуба нет, о происшествии сообщила охрана.