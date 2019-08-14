Футболиста "Сочи", сломавшего нос форварду ЦСКА Чалову, отстранили на четыре игры

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника "Сочи "Ивана Миладиновича на четыре матча за травму, нанесенную нападающему ЦСКА Федору Чалову

"Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре игры РПЛ по итогам заседания КДК", - говорится в сообщении пресс-службы в Сочи.

Незадолго до окончания матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Миладинович попал локтем в лицо Чалову, в результате чего у того оказался сломан нос. Сам матч прошел в Москве 11 августа и завершился со счетом 0:0.