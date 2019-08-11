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ЦСКА и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Матч пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и ФК "Сочи" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 0:0.

ЦСКА набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. По дополнительным показателям его опережают имеющие аналогичное число очков "Локомотив" (Москва), "Краснодар" и "Арсенал" (Тула). Во главе турнирной таблицы находится действующий чемпион России "Зенит" (Санкт-Петербург) – 13 очков.

Команда "Сочи" занимает предпоследнее, 15-е место – 2 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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