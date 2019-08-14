Футболиста "Спартака" Понсе дисквалифицировали на три игры за удар ногой в грудь

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Эсекьеля Понсе за грубый фол в матче четвертого тура против "Динамо".

"По просьбе "Спартака" мы перенесли рассмотрение данного вопроса, так как "Спартак" играет в Лиге Европы. Автоматическую дисквалификацию Понсе уже реализовал. Мы рассматривали применение дополнительной дисквалификации. Мы посмотрели видео, фото, где Шунин демонстрирует свои травмы. Заслушали Понсе, который сказал, что у него не было умысла травмировать Шунина. Мы установили, что Понсе шел на мяч с прямой ногой с шипами и мог нанести серьезное повреждение вратарю "Динамо". КДК дисквалифицировал Понсе на три матча, с учетом того, что один матч он пропустил, ему осталось отбыть наказание в два матча - против ЦСКА и "Крылья Советов", - сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц на пресс-конференции.

Нападающий "Спартака" Понсе на 35-й минуте матча 4-го тура РПЛ против "Динамо" получил прямую красную карточку за грубую игру против вратаря динамовцев Шунина. Спартаковец в борьбе за мяч ударил ногой в живот Шунина, за что главный арбитр матча Владислав Безбородов принял решение удалить аргентинца с поля.