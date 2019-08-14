"Ахмат" заплатит 150 тысяч рублей штрафа за оскорбление судьи

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил оштрафовать клуб "Ахмат" на 215 тысяч рублей за нарушения на матче 5-го тура Российской премьер-лиги против "Спартака". Об этом заявил председатель комитета Артур Григорьянц.

Он напомнил, что на стадионе по громкой связи прозвучал оскорбительный выкрик в адрес главного арбитра встречи Александр Сухого. За это клубу назначен штраф в 150 тысяч рублей.

За то, что президент клуба Магомед Даудов был в технической зоне, где нельзя находиться не участникам матча, "Ахмат" оштрафовали еще на 15 тысяч рублей. Тренера Рашида Рахимова оштрафовали на 20 тысяч рублей персонально за выход из технической зоны.

Еще 50 тысяч рублей штрафа клубу назначили за то, что после матча зрители бросали на поле постронние предметы.

"Спартак" оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что его фанаты скандировали оскорбления.

11 августа в Грозном "Спартак" обыграл "Ахмат" со счетом 3:1. Судья удалил нападающего "Ахмата" Аблая Мбенге, после этого на стадионе по громкой связи арбитра оскорбили. Выяснилось, что в помещение с микрофонами проник посторонний сотрудник стадиона. Его уволили 12 августа.