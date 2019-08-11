"Спартак" выиграл у "Ахмата" матч премьер-лиги

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" одержали победу над грозненским "Ахматом" в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Спартака".

Два гола в составе "Спартака" провел Зелимхан Бакаев (32-я, 44-я минуты), один – Андре Шюррле (70).

В составе "Ахмата" на 75-й минуте отличился Аблай Мбенге. Сразу же он получил желтую карточку за участие в стычке, а через две минуты он вновь получил предупреждение – за грубый фол. В итоге "Ахмат" доигрывал матч в меньшинстве.

Победа позволила "Спартаку" набрать 8 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице. У "Ахмата" 6 очков, он – на 10-й строчке.