В правительстве появится совет по развитию физкультуры и спорта

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве хотят создать совет по развитию физкультуры и массового спорта. Проект соответствующего постановления появился на портале проектов нормативных актов.

Такой совет нужен для выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта, говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что совет займется обсуждением актуальных проблем и лучших практик в этой сфере, рассмотрением вопросов господдержки, а также подготовкой собственных и поддержкой чужих предложений по развитию физкультуры и массового спорта.