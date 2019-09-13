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Марина Сечина стала членом Бюро Международной федерации конного спорта

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина избрана президентом Региональной группы III Международной федерации конного спорта. Тем самым она автоматически получила возможность стать членом Бюро этой международной федерации, сообщила пресс-служба ФКСР.

Выборы главы региональной группы проходили с 3 по 12 сентября в два тура. Кроме Сечиной в них участвовали Алеся Мачульская из Белоруссии и Бахруз Алиев из Азербайджана. Победитель должен был получить больше двух третей голосов.

Во второй тур прошли Мачульская и Сечина, Сечина победила, за нее проголосовало семь федераций из десяти, участвовавших в выборах.

В должности президента Региональной группы III Сечину утвердят на генеральной ассамблеи Международной федерации конного спорта.

Бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина стала президентом ФКСР в декабре 2016 года.

Марина Сечина Федерация конного спорта

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