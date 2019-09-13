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Фаната в Вильнюсе оштрафовали за попытку сфотографироваться с Роналду

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, который выбежал на поле во время футбольного матча в Вильнюсе к капитану сборной Португалии Криштиану Роналду, желая сфотографироваться с ним, отделался штрафом.

"Составлен протокол из-за небольшого нарушения общественного порядка и принято постановление оштрафовать на 30 евро", – сообщила в пятницу представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская.

Инцидент произошел, когда Роналду во втором тайме собирался после замены покинуть поле. Зритель выбежал на площадку, попросив разрешения сделать фотографию. Вскоре его оттеснила охрана.

Литовская футбольная федерация может быть оштрафована УЕФА из-за этого инцидента.

Во вторник вечером сборная Литвы по футболу на отборочном матче Чемпионата Европы проиграла со счетом 1:5 чемпиону Европы - сборной Португалии. Роналду, признанный пять раз лучшим футболистом планеты, забил четыре гола.

футбол Литва Вильнюс Криштиану Роналду

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