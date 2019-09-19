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Россия поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг.

Теперь она занимает 42-е место, тогда как в предыдущей версии рейтинга (публиковалась 25 июля) располагалась на четыре строчки ниже.

За последний период сборная России провела два победных матча в рамках отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года. Она выиграла у Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. На второе место с третьего поднялась Франции, в обратном направлении проследовала Бразилия. Четвертое место сохранила Англия. На пятую строчку с шестой поднялась Португалия, на шестую строчку с пятой опустилась команда Уругвая.

Испания поднялась на две строчки и теперь находится на седьмом месте. Восьмое место занимает Хорватия, девятое – Колумбия. Каждая из этих сборных опустилась на строчку ниже. Замыкает первую десятку Аргентина.

футбол рейтинг ФИФА

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