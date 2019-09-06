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Сборная России победила Шотландию в отборочном матче Евро-2020

Сборная России победила Шотландию в отборочном матче Евро-2020
Российские футболисты (в белом) празднуют гол в ворота Шотландии
Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:1 победили команду Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

На 10-й минуте игры, прошедшей в Глазго, Джон Макгинн вывел сборную Шотландии вперед. На 40-й минуте Артем Дзюба сравнял счет. На 59-й минуте удар по воротам хозяев нанес Юрий Жирков, мяч влетел в створ от ноги шотландца Стивена О'Доннелла.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы I Бельгия в гостях одолела команду Сан-Марино (4:0), а Кипр на своем поле сыграл вничью с Казахстаном (1:1).

Лидирует в группе Бельгия (15 очков), далее идут Россия (12), Казахстан (7), Шотландия (6), Кипр (4) и Сан-Марино (0).

Следующий матч Россия проведет с Казахстаном на своем поле 8 сентября. Начало - 21:45 мск.

футбол Евро-2020

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