"Милан" уволит главного тренера Джампаоло после вмешательства Берлускони

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Стефано Пиоли сменит Марко Джампаоло на посту главного тренера "Милана" после вмешательства бывшего президента футбольного клуба Сильвио Берлускони, пишет The Daily Mail.

Сообщается, что Берлускони выразил свое недовольство результатами клуба директорам "Милана" Звономиру Бобану и Паоло Мальдини после проигранного дерби с "Интером" 21 сентября (0:2).

После семи туров Серии А "Милан" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав девять баллов. Лидирует "Ювентус", у которого 19 набранных очков.

По информации источника, на смену Джампаоло должен прийти Пиоли, ранее работавший с "Фиорентиной", но оставивший пост в апреле 2019 года. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что новым главным тренером "Милана" может стать Лучано Спаллетти, ранее тренировавший петербургский "Зенит".

83-летний бывший премьер-министр Италии Берлускони владел "Миланом" с 1986 по 2017 год. В настоящее время он является владельцем клуба "Монца", выступающим в Серии С (третий по значимости футбольный дивизион Италии).