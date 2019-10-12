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Кенийский бегун первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа

Кенийский бегун первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа
Кенийский бегун Элиуд Кипчоге
Фото: Reuters

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Кениец Элиуд Кипчоге стал первым человеком, сумевшим преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа, сообщает в субботу сайт газеты The News York Times.

Во время забега в Вене 34-летний спортсмен показал время 1 час 59 минут 40 секунд. Рекорд, однако, официально не будет зарегистрирован, так как забег проходил не в рамках открытого марафона. Кроме того, в нем участвовало несколько десятков пейсмейкеров - бегунов, задающих темп на определенных участках при забегах на средние и дальние дистанции.

Для Кипчоге это была вторая попытка преодолеть двухчасовой барьер в марафоне. В 2017 году он пробежал дистанцию в Монце за два часа и 25 секунд, но тот рекорд также не был официально зарегистрирован.

Однако зафиксированный рекорд по времени преодоления марафонской дистанции уже принадлежит Кипчоге: в 2018 году в Берлине кенийский бегун справился с марафоном за 2 часа 1 минуту 39 секунд, отмечает The News York Times.

Элиуд Кипчоге

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