Казань будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) в понедельник направит в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявку Казани на проведение в этом городе матча за Суперкубок УЕФА.

"Сегодня Российский футбольный союз официально подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА на 2022 или на 2023 год. Все необходимые для этого документы и ответы на вопросы со стороны УЕФА с нашей стороны были предоставлены", - заявил глава министерства спорта Татарстана Владимир Леонов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Планируется, что матч будет проходить на стадионе "Казань-Арена", где ранее прошли игры в рамках ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017. Заявка поддержана правительством РФ.

"Заявка поддержана на всех уровнях, одобрена вице-премьером правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец, межведомственной комиссией по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, Министерством спорта РФ и Павлом Колобковым лично, Российским футбольным союзом и ее президентом Александром Дюковым", - отметил Леонов.

Отмечается, что продвижением проекта проведения Суперкубка УЕФА в Казани занимается мэр города Ильсур Метшин, вопрос находится на контроле у президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее сообщалось, что в 2022 году матч за Суперкубок УЕФА планирует провести Минск.

Суперкубок УЕФА традиционно предваряет старт нового еврокубкового сезона, в матче за трофей встречаются в нем действующие победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. По пять раз его выигрывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан", по четыре раза - испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". В 2008 году обладателем трофея стал петербургский "Зенит".