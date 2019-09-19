Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА 2022 года, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в Минске в четверг.

"Президент Беларуси подчеркнул, что в настоящее время обсуждается проведение Суперкубка УЕФА 2022 года, и если Минск будет выбран местом его организации, то страна сделает все возможное, чтобы мероприятие состоялось на самом высоком уровне", - сообщила пресс-служба главы государства.

Суперкубок УЕФА традиционно предваряет старт нового еврокубкового сезона, в матче за трофей встречаются в нем действующие победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. По пять раз его выигрывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан", по четыре раза - испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". В 2008 году обладателем трофея стал петербургский "Зенит".