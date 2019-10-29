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ВАДА получило дополнительные ответы от РФ по работе Московской лаборатории

В агентстве надеются изучить полученные данные до конца ноября

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило получение ответов на развёрнутые вопросы технического характера из дополнительного перечня, включая уточняющие вопросы по поводу данных, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года, сообщается на сайте ВАДА.

"Эти вопросы дали возможность Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Министерству спорта России объяснить ряд несоответствий в рамках решения ВАДА от 17 сентября 2019 года о старте официальной процедуры против РУСАДА по вопросу о соблюдении требований (ВАДА - ИФ)", - говорится в сообщении.

В ВАДА также выразили надежду на то, что комитет по соответствию до конца ноября рассмотрит доклад по возможным нарушениям в Московской антидопинговой лаборатории.

"В настоящее время предполагается, что комитет по соответствию сможет рассмотреть доклад... до конца ноября", - говорится в сообщении ВАДА.

При этом в агентстве подчеркнули, что специалистам предстоит обработать большие объемы сложного материала, и потому "определить четкий график на этом этапе невозможно".

После изучения данных комитет "будет в состоянии сформулировать рекомендацию по вопросу о невыполнении (норм ВАДА - ИФ) и о возможных последствиях этого".

23 сентября стало известно, что эксперты ВАДА нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. ВАДА дало российским спортивным властям три недели на предоставление объяснений.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил об угрозе отстранения российской сборной от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Через неделю октября министр спорта Павел Колобков сообщил, что российская сторона направила в ВАДА свои разъяснения по 31 пункту.

ВАДА РУСАДА Московская антидопинговая лаборатория

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