Поиск

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.

"Комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком агентства на заседании на следующей неделе. Процедура "несоблюдения" уже запущена", - написал немецкий журналист.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу.

Так, в течение четырех месяцев проходил аудит РУСАДА. 17 января WADA заявило о том, что эксперты успешно закончили работу по извлечению данных московской лаборатории.

допинг РУСАДА

Новости по теме

Новости

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

"Спартак" забил в свои ворота и проиграл "Уфе" в 10-м туре РПЛ

РФС не позволил "Зениту" внести Кокорина в заявку

РФС не позволил "Зениту" внести Кокорина в заявку

Кокорин прошел медосмотр и приступил к тренировкам в "Зените"

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы

ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы

"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн

"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн

"Краснодар" со счетом 0:5 уступил "Базелю" в Лиге Европы

"Краснодар" со счетом 0:5 уступил "Базелю" в Лиге Европы

В "Анжи" опровергли причастность задержанного в Дагестане Идрисова к клубу

Роберт Кубица покинет Williams по окончании сезона "Формулы-1"

Роберт Кубица покинет Williams по окончании сезона "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');