Гендиректор РУСАДА назвал реальной угрозу отстранения РФ от ближайших Олимпиад

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вероятность недопуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио и зимней Олимпиаде 2022 в Пекине в свете очередного допингового скандала достаточно высока, заявил "Интерфаксу" генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю", - сказал Ганус.

Еще одним негативным последствием, по словам Гануса, может стать то, что "наши представители, граждане Российской Федерации, покинут все посты в международных федерациях".

"А кроме всего прочего, Россия будет закрыта для международных соревнований, а спортсмены будут ограничены в праве выступлений. Будет наложен ряд существенных мер, которые окажут катастрофическое влияние на развитие спортивной юрисдикции", - заявил гендиректор РУСАДА.

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными в WADA в начале года. 23 сентября WADA сообщило, что решение о соответствии РУСАДА будет принято после изучения комментариев российской стороны относительно выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории.

Накануне Ганус опубликовал открытое письмо, в котором, в частности, указал на сомнение в случайном характере искажений базы. "По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние 2 года", - говорилось в письме, опубликованном на сайте РУСАДА.

"Я не хочу идти вперед, но можно было бы предположить, что подобного рода искажения сделаны для сокрытия данных по определенным спортсменам. Цена вопроса такая: спортсмены, которые употребляли раньше на одной чаше весов и будущее и настоящее спорта - на другой чаше. Вот пусть выбирают", - заявил Ганус.

Он отметил, что кризис, связанный с допингом, в России "длится пятый год, и будет длиться еще определенное время". "Многие страны были в таком кризисе, но ни у одной не было таких масштабов, как у нас. И вопрос заключался в том, как они их него выходили", - сказал Ганус.

Гендиректор РУСАДА подчеркнул, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ждет сейчас от российской стороны не дискуссий относительно манипулирования базами данных московской антидопинговой лаборатории, а ответов на вопросы по искажению.

"В моем понимании, с точки зрения базы электронных данных должны быть зеркальные сервера. И если вдруг сохранился реальный зеркальный сервер, нужно тактически дать ответы на все вопросы", - отметил Ганус.