"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в 15-м туре РПЛ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" в 15-м туре Российской премьер-лиги.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. За гостей голы на 34-й и 41-й минутах забил Алексей Ионов. Хозяева сумели уйти от поражения в компенсированное время. Сначала на 93-й минуте отличился Иван Игнатьев, затем через две минуты Урош Спайич сравнял счет.

В турнирной таблице чемпионата "Ростов" поднялся на второе место, набрав 30 очков. "Краснодар" занимает четвертую строчку с 29 баллами. "Быки" не могут выиграть третий матч подряд. Лидирует в РПЛ "Зенит", который после 15 туров имеет 33 очка.