Чупков победил на 200-метровке брассом на 6-м этапе Кубка мира по плаванию

В заключительный день соревнований россияне взяли четыре золотых медали

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пловец сборной России Антон Чупков первенствовал на дистанции 200 метров брассом на шестом этапе Кубка мира по плаванию, который завершился в Казани.

Чупков является действующим рекордсменом мира в этой дисциплине со временем 2 минуты 6,12 секунды. В последний день соревнований в столице Татарстана он показал результат 2:07,71.

Кроме этого, Арина Суркова стала лучшей на дистанции 100 метров баттерфляем (57,78). Григорий Тарасевич победил в 100-метровке на спине (54,45).

Также россияне выиграли смешанную эстафету 4х100. Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Арина Суркова и Мария Каменева опередили корейцев и австралийцев со временем 3:44,38.

Соревнования в Казани проходили в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта. Этап является шестым по счету, предпоследним в сезоне-2019. Завершит сезон этап в Дохе (Катар), который запланирован на 7-9 ноября.