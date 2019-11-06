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Экс-футболист ЦСКА Хонда перешел в "Витесс" Слуцкого

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с голландским футбольным клубом "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение действует до конца нынешнего сезона.

33-летний футболист играл под руководством Слуцкого в московском ЦСКА, цвета которого защищал с 2010 по 2013 годы. И стал здесь чемпионом России, обладателем Кубка России (дважды) и Суперкубка России.

Сейчас "Витесс" занимает пятое место в чемпионате Нидерландов, на девять баллов отставая от лидирующего "Аякса". В тренерский штаб "Витесса" также входят братья Алексей и Василий Березуцкие, также (но более продолжительное время) игравшие за ЦСКА, в том числе вместе с Хондой.

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