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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна
Архивное фото
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестный преступник застрелил накануне чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна на юго-западе Москвы, возбуждено дело об убийстве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Вечером 13 ноября возле жилого дома на Нахимовском проспекте, неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

Она подтвердила, что жертвой является спортсмен-боксер Болян - победитель и призер чемпионатов мира по тайскому боксу.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Иванова.

Ведется расследование.

тайский бокс

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