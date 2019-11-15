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Арбитр Вилков отстранен от работы на матчах РПЛ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный рефери Михаил Вилков отстранен от судейства на матчах чемпионата России. Об этом сообщил глава РФС Александр Дюков, чьи слова приводит Чемпионат.com.

В частности, он вспомнил встречу 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА (1:1). По ходу матча Вилков принял несколько спорных решений, которые затем были раскритикованы некоторыми болельщиками и футбольными экспертами. Так за вторую желтую карточку был удален полузащитник армейцев Яка Бийол. При этом игрок "Зенита" Сердар Азмун дважды жестко фолил по ходу матча, что, по мнению аналитиков, в обоих случаях должно караться красной карточкой, но в итоге он получил лишь предупреждение.

"Если же брать матч "Зенит" – ЦСКА, то Егоров поставил Вилкову положительную оценку. Я с ней не согласен, потому что в начале матча произошёл эпизод, когда не была показана жёлтая или красная на выбор, но карточка", - сказал он.

" Что касается эпизода с Бийолом, то это чистая жёлтая карточка, по всем рекомендациям это так. Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет", - продолжил Дюков.

Кроме того, глава РФС сообщил о назначении нового руководителя судейского комитета. Его возглавит Ашот Хачатурянц, который сменит на этом посту Николая Левникова.

футбол РФС

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