Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании по футболу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Луис Энрике снова возглавил сборную Испании по футболу, соответствующее заявление сделал президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

"Мы подтверждаем, что Луис Энрике вернулся в сборную", - сказал Рубиалес на пресс-конференции во вторник.

Луис Энрике возглавлял сборную Испании с июля 2018 по сентябрь 2019 года, после чего был вынужден оставить пост "по личным причинам".

Сборная Испании отобралась на чемпионат Европы 2020 года, заняв первое место в группе F.