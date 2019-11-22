Жеребьевка выбрала "Спартак" хозяином кубкового матча с ЦСКА

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" получил статус хозяина поля матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ЦСКА, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

В пятницу в Москве прошла жеребьевка, которая выявляла хозяев и гостей в парах, в которых это требовалось. Одной из таких стала пара "Спартак" - ЦСКА.

Естественный, без вмешательства жребия алгоритм выбора хозяев незатейлив: команда, сыгравшая на одной стадии на своем поле, на следующей (в случае прохода) играет в гостях. И наоборот: команда, сыгравшая в гостях, следующий матч проводит дома.

Но нередки случаи, когда турнирная сетка сводит в одну пару клубы, которые на предыдущей стадии оба сыграли на своих полях или оба - в гостях. При таком развитии событий назначается жеребьевка. Правда, не всегда: так, в паре паре "Химки" - "Торпедо" хозяин поля был определен автоматически (по наибольшей разности выездных и домашних матчей начиная с 1/16 финала).

Таким образом, "Химки" на своем домашнем поле примут столичное "Торпедо", ярославский "Шинник" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", московский "Спартак" на домашней арене сразится с ЦСКА, а грозненский "Ахмат" при своих зрителях померится силами с петербургским "Зенитом".

Матчи 1/4 финала Кубка состоятся 4 и 5 марта 2020 года. Точные даты и время проведения встреч будут определены позже.