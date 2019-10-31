"Спартак" победил "Ростов" в Кубке России и вышел на ЦСКА

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" победили "Ростов" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.

Результат встречи - 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами на 43-й и 59-й минутах отметился Джордан Ларссон. За ростовчан на 86-й минуте гол забил нападающий Александр Долгов.

В четвертьфинале "Спартак" сыграет с московским ЦСКА.

Тем временем московское "Торпедо" обыграло калининградскую "Балтику" в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник "Торпедо" Иван Сергеев (53-я минута). Благодаря этой победе "Торпедо" вышло в 1/4 финала турнира, где сыграет с подмосковными "Химками".