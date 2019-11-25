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Президент "Челси" заявил о нежелании Абрамовича продать клуб

Президент "Челси" заявил о нежелании Абрамовича продать клуб
Бизнесмен Роман Абрамович
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Роман Абрамович не рассматривает варианты продажи "Челси", заявил президент лондонского футбольного клуба Брюс Бак

"Насколько мне известно, нет, не планирует. Я никогда не слушал от Абрамовича слов о подготовке к продаже клуба или что-то подобное. Роман по-прежнему влюблен в клуб, как и 1 июля 2003 года, когда он купил его", - цитирует Бака The Guardian.

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В августе 2018 года газета The Times сообщила о решении бизнесмена продать футбольный клуб "Челси". В Bloomberg пояснили, что основная причина продажи - реструктуризация активов на фоне возможных санкций со стороны США, и напомнили о проблемах с британской визой, которые возникли у Абрамовича весной 2018 года, после чего бизнесмен получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода.

Как подчеркивает The Guardian, Абрамович с 2003 года потратил на "Челси" 1,125 млрд. фунтов. При этом, в связи с проблемами с визой Великобритании, он заморозил проект по строительству новой арены для "Челси" на 60 тыс. зрителей.

Абрамович приобрел "Челси" за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн в то время - ИФ) в 2003 году. До этого клуб лишь однажды был чемпионом страны. С приходом Абрамовича клуб по пять раз выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, три раза - Кубок Футбольной лиги, по два раза - Суперкубок Англии, Лигу Европы, один раз – Лигу чемпионов. Прибыль "Челси" продемонстрировал лишь в 2014 году.

Англия ФК Челси Роман Абрамович

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