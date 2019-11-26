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От ФК "Ростов" требуют долг в размере 154 млн рублей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Агроком" подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Ростовской области в рамках судебного спора с футбольным клубом "Ростов".

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По данным пресс-службы "Агрокома", с 2015 по 2017 год группа выделила более 760 млн рублей ФК "Ростов" по обращениям от футбольного клуба и администрации Ростовской области. Деньги были выделены в качестве спонсорской и благотворительной помощи с целью помочь клубу, попавшему в затруднительное положение.

В дополнение к этому, администрация клуба и Правительство Ростовской области обратилась к группе "Агроком" с просьбой о выделении краткосрочного возвратного займа на сумму 64,7 млн рублей. Соответствующий договор был оформлен в сентябре 2016 года. В дальнейшем, задолженность клуба предлагалось погасить за счет части денег, предоставленных "Агрокомом" в виде очередной спонсорской помощи, в два раза превышающей размер долга. Данная договоренность была достигнута в начале 2019 года. В феврале текущего года ФК "Ростов" и ООО "РКЗ-Тавр" (входит в группу "Агроком") заключили спонсорский контракт между на сумму 156 млн рублей.

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Новое руководство клуба согласилось с предложением, однако, получив средства, клуб отказался возвращать ранее взятый кредит, который к моменту обращения в суд группой "Агроком" возрос за счет процентов и неустоек по договору до 153,9 млн рублей.

По данным местных СМИ, Арбитражный суд Ростовской области счел мнимой сделку между ФК "Ростов" и ООО "Агроком холдинг". Как следует из картотеки суда, владелец группы "Агроком" Иван Саввиди хотел установить контроль над клубом, выдавая займы.

Ранее главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности, по его словам, долги перед командой по зарплате составляют три месяца, и это происходит в команде не впервые. Карпин отметил, что после правления в клубе первого замгубернатора Ростовской области Гуськова у клуба остались миллиардные долги.

Вскоре Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области заявило о несоответствии действительности информации, высказанной Карпиным.

Сейчас "Ростов" занимает в чемпионате Российской премьер-лиги пятое место, набрав 30 очков. На девять очков ростовчане отстают от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

футбол ФК Ростов

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