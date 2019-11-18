Президент ФК "Ростов" объяснил финансовые проблемы клуба

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Финансовые сложности ФК "Ростов" являются следствием задолженности, которая образовалась у него несколько лет назад, заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

"Да, есть неприятная реальность, которая заключается в том, что прошлые долги постоянно всплывают и создают нам проблемы. Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба. Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы. Соответственно, текущие платежи становятся труднореализуемыми", - приводит слова Арутюнянца пресс-служба "Ростова".

"Уже на протяжении двух с половиной лет у нас постоянные суды, нюансы со счетами и конфликты. При этом в СМИ и социальные сети попадает маленькая часть всего, что происходит", - отмечает президент "Ростова".

Он заявляет, что цел клуба - "получить лицензию, позволяющую нам играть в еврокубках, если у нас получится туда попасть". "Для этого нам надо пройти финансовый fair play. Процедура непростая, но мы работаем над этим. Поясню - для этого у нас не должно быть никаких долгов: ни старых, ни новых", - говорит Арутюнянц.

"Мы не хотим идти путем самой простой финансовой "хирургии" - продавать лидеров команды. Наоборот, мы планируем по возможности усилить состав. Для того, чтобы мы решились на такую "хирургию", игрок должен сам изъявить желание покинуть клуб, либо мы должны получить очень выгодное предложение", - сказал он.

Ранее главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности, по его словам, долги перед командой по зарплате составляют три месяца, и это происходит в команде не впервые. Карпин отметил, что после правления в клубе первого замгубернатора Ростовской области Гуськова у клуба остались миллиардные долги.

Вскоре Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области заявило о несоответствии действительности информации, высказанной Карпиным.

"Как подчеркнули в Минспорта, Игорь Гуськов никогда не руководил ФК "Ростов", не был его президентом и не входил в структуру руководства клуба. Следовательно, долги, которые накопились у футбольного клуба, не могут быть связаны с деятельностью первого заместителя губернатора Ростовской области", - говорилось в сообщении управления информационной политики региона.

Сейчас "Ростов" занимает в чемпионате Российской премьер-лиги третье место, набрав 30 очков. На шесть очков ростовчане отстают от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург). Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017 года.