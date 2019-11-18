Президент "Ростова" опроверг скорый уход Карпина

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц не рассматривает возможность ухода главного тренера Валерия Карпина.

"Я поддерживаю и буду поддерживать нашего главного тренера. Когда я говорил, что Карпин - главный тренер "Ростова", я знал, что это надолго. И сейчас все хотят, чтобы Карпин остался и работал в "Ростове". Главного тренера волнуют только команда и результаты. Валерию Георгиевичу все нравится в "Ростове" и он никуда не хочет уходить. Карпин - главный тренер ФК "Ростов", - цитирует пресс-служба клуба Арутюнянца.

13 ноября Карпин заявил "Спорт-Экспрессу", что клуб испытывает серьезные финансовые трудности, по его словам, долги перед командой по зарплате составляют три месяца. По словам Карпина, в случае ухода из клуба президента Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Александра Рыскина, покинет "Ростов" и он сам.

"Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится - мы на плаву благодаря его усилиям - уйдет, то я не останусь", - сказал тогда Карпин.

Сейчас "Ростов" занимает в чемпионате Российской премьер-лиги третье место, набрав 30 очков. На шесть очков ростовчане отстают от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017 года.