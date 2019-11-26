В ВАДА обеспокоились, что МОК может продавить решение в пользу России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд допускает, что Международный олимпийский комитет (МОК) может существенно повлиять на решения по России, которые будут приняты на заседании исполкома ВАДА.

По словам Хеллеланд, МОК может выступить против рекомендации отстранить Россию от международных соревнований.

"Боюсь, что МОК выступит против этого. На кону стоит много сил и должностей. Есть 12 членов исполкома, которые будут голосовать, и я опасаюсь, что мы окажемся в меньшинстве", - цитирует Хеллеланд норвежский портал NRK.

Накануне стало известно, что комитет по соответствию рекомендовал ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены – в случае соответствующего решения – смогут выступить на летних ОИ-2020 в Токио только под нейтральным флагом. Так, как это было и на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.