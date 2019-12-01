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Хоккеист "Амура" Кондратьев попал в больницу после нападения на парковке

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Капитан хоккейного клуба "Амур" (Хабаровск) Максим Кондратьев госпитализирован с травмой головы, сообщает пресс-служба клуба в воскресенье.

По ее данным, инцидент произошел у парковки одного из городских кафе. Защищая свою супругу, Кондратьев получил тяжелый удар в область головы. Нападавший был задержан полицией, отметили в клубе.

Пресс-служба поясняет, что сейчас хоккеист находится в одной из краевых больниц и ему оказывается помощь. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

ХК "Амур" оказывает игроку всю необходимую поддержку, отметили в клубе.

хоккей Амур Максим Кондратьев

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