"Зенит" разгромил "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 одержали победу над московским "Динамо" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы провели Сердар Азмун (6-я минута), Бранислав Иванович (35) и Артем Дзюба (45+1).

Что касается турнирного положения команд после матча "Зенит" – "Динамо", петербургский клуб лидирует, набрав 45 очков. На 11 баллов от него отстает московский "Локомотив", крупно (0:4) уступивший "Арсеналу" в Туле. Столько же очков отставания и у "Краснодара", имеющего игру в запасе. "Динамо" – на седьмом месте (24 очка).

Фанаты "Зенита" и "Динамо" покинули трибуны стадиона в Петербурге до конца первого тайма матча в знак протеста против задержаний фанатов.

Несколько тысяч фанатов "Зенита" массово покинули трибуны на 44-й минуте матча, когда счет был 2:0 в пользу петербургского клуба. Так называемый "Вираж" опустел за несколько минут. Стадион также покинули несколько сотен болельщиков "Динамо". Как раз после ухода фанатов Артем Дзюба забил третий гол в ворота динамовцев.

Зачем они это делали

Ранее в пятницу объединение болельщиков московского "Спартака" Fratria обратилась с призывом к болельщикам всех российских клубов провести акцию в знак протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря. Задержания последовали за хулиганской акцией на Кирочной улице Петербурга, после которой 19 человек были оштрафованы на 500 рублей за нецензурную брань.