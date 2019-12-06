Поиск

Фанаты покинули трибуны на матчах РПЛ в знак протеста против задержаний

В пятницу проходят игры "Зенит" - "Динамо" в Петербурге и "Арсенал" - "Локомотив" в Туле

Фанаты покинули трибуны на матчах РПЛ в знак протеста против задержаний
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Фанаты футбольных клубов "Зенит" и "Динамо" в пятницу вечером покинули трибуны стадиона в Петербурге до конца первого тайма матча в знак протеста против задержаний фанатов, передал корреспондент "Интерфакса".

Несколько тысяч фанатов "Зенита" массово покинули трибуны на 44-й минуте матча, когда счет был 2:0 в пользу петербургского клуба. Так называемый "Вираж" опустел за несколько минут. Стадион также покинули несколько сотен болельщиков "Динамо". После ухода фанатов Артем Дзюба забил третий гол в ворота "динамовцев".

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Динамо" проходит в пятницу в северной столице.

В свою очередь, группа болельщиков московского "Локомотива" покинула трибуны стадиона в Туле в матче 19-го тура РПЛ против "Арсеналы".

Кадры с уходом болельщиков демонстрировались в эфире телеканала" Матч. Премьер" во время трансляции поединка.

Ранее в пятницу объединение болельщиков московского "Спартака" Fratria обратилось с призывом к болельщикам всех российских клубов провести акцию в знак протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря. Задержания последовали за хулиганской акцией на Кирочной улице Петербурга, после которой 19 человек были оштрафованы на 500 рублей за нецензурную брань.

Официальный твиттер-аккаунт болельщиков ФК "Спартак" сообщил о задержании в Петербурге до 200 футбольных фанатов. Болельщиков задерживали во время ночного рейда по городу, фанаты утверждают, что оснований для задержаний не было. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что задержанным вменяли мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" разгромил "Динамо" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Арсенал" забил четыре мяча "Локомотиву" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

Фанаты "Зенита" в знак протеста покинут трибуны на 40-й минуте матча с "Динамо"

Россия осталась непобедимой на первом этапе женского ЧМ по гандболу

Российская премьер-лига-2019/20

Фанаты "Спартака" призвали "коллег" из других клубов присоединиться к акции протеста

В Кремле не увидели рисков в ситуации с поведением футбольных фанатов

Что случилось этой ночью: пятница, 6 декабря

ЦСКА победил "Жальгирис" в матче Евролиги

ЦСКА победил "Жальгирис" в матче Евролиги

Дзюба выступил против наказания людей, оскорблявших его в Сан-Марино

Допинг в российском спорте

МОК примет решение по российскому спорту после вердикта ВАДА

МОК примет решение по российскому спорту после вердикта ВАДА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');