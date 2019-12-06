Фанаты покинули трибуны на матчах РПЛ в знак протеста против задержаний

В пятницу проходят игры "Зенит" - "Динамо" в Петербурге и "Арсенал" - "Локомотив" в Туле

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Фанаты футбольных клубов "Зенит" и "Динамо" в пятницу вечером покинули трибуны стадиона в Петербурге до конца первого тайма матча в знак протеста против задержаний фанатов, передал корреспондент "Интерфакса".

Несколько тысяч фанатов "Зенита" массово покинули трибуны на 44-й минуте матча, когда счет был 2:0 в пользу петербургского клуба. Так называемый "Вираж" опустел за несколько минут. Стадион также покинули несколько сотен болельщиков "Динамо". После ухода фанатов Артем Дзюба забил третий гол в ворота "динамовцев".

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Динамо" проходит в пятницу в северной столице.

Вираж покидает Зенит-Арену на 40 минуте матча Зенит-Динамо. pic.twitter.com/JNKerTP03U — Акуна Матата (@4everRussia) 6 декабря 2019 г.

В свою очередь, группа болельщиков московского "Локомотива" покинула трибуны стадиона в Туле в матче 19-го тура РПЛ против "Арсеналы".

Кадры с уходом болельщиков демонстрировались в эфире телеканала" Матч. Премьер" во время трансляции поединка.

Ранее в пятницу объединение болельщиков московского "Спартака" Fratria обратилось с призывом к болельщикам всех российских клубов провести акцию в знак протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря. Задержания последовали за хулиганской акцией на Кирочной улице Петербурга, после которой 19 человек были оштрафованы на 500 рублей за нецензурную брань.

Официальный твиттер-аккаунт болельщиков ФК "Спартак" сообщил о задержании в Петербурге до 200 футбольных фанатов. Болельщиков задерживали во время ночного рейда по городу, фанаты утверждают, что оснований для задержаний не было. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что задержанным вменяли мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.